قطر ترفع أسعار النفط الخام في يوليو

أظهرت وثيقة تسعير على الموقع الإلكتروني لقطر للبترول، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت أسعارها الرسمية للخام البحري القطري في يوليو/تموز إلى 1.15 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، وإلى 0.90 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لخامها البري.

كانت أسعار يونيو/حزيران تحددت عند دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للخام البحري و0.70 دولار فوق نفس المتوسط للخام البري.

مادة اعلانية

وفي حسابات سابقة أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، أظهرت أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في يوليو/تموز سيرتفع 3.30 دولار إلى 66.4 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو/تموز من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش على مدار مايو/أيار لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 66.10 دولار للبرميل في يوليو/تموز، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.30 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.