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قطر ترفع أسعار النفط الخام في يوليو

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أسعار النفط

قطر ترفع أسعار النفط الخام في يوليو

فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس

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دبي - رويترز

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أظهرت وثيقة تسعير على الموقع الإلكتروني لقطر للبترول، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت أسعارها الرسمية للخام البحري القطري في يوليو/تموز إلى 1.15 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، وإلى 0.90 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي لخامها البري.

كانت أسعار يونيو/حزيران تحددت عند دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للخام البحري و0.70 دولار فوق نفس المتوسط للخام البري.

وفي حسابات سابقة أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، أظهرت أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في يوليو/تموز سيرتفع 3.30 دولار إلى 66.4 دولار للبرميل.

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سعر البيع الرسمي لشحنات يوليو/تموز من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش على مدار مايو/أيار لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 66.10 دولار للبرميل في يوليو/تموز، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.30 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

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