.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصر تستهدف زيادة نسبة استهلاك الغاز في مزيج الطاقة إلى 65%

حقل غاز قبالة السواحل المصرية
حقل غاز قبالة السواحل المصرية
اقتصاد مصر

مصر تستهدف زيادة نسبة استهلاك الغاز في مزيج الطاقة إلى 65%

أهم أهداف قطاع البترول هي ضمان أمن الطاقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة نجحت في وضع مصر مجدداً على خارطة الاستثمارات العالمية.

وأضاف الوزير في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن كلمته في ندوة افتراضية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن قطاع البترول والغاز شهد ضخ إجمالي استثمارات خلال الفترة من 2014/2015 وحتى عام 2019/2020 بلغت نحو 74 مليار دولار.

وأضاف الملا أن برنامج التطوير والتحديث الشامل الذي ينفذه قطاع البترول نجح في جذب أنظار شركات عالمية كبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل للدخول والعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع من الشركات والمؤسسات العالمية المعنية بشؤون الغاز بالمشاركة بفعالية في أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط واعتبارهم أن القاهرة هي نقطة الانطلاق لمشروعاتهم فى المنطقة بالكامل.

63 مليار ريال إنفاق سياحي في السعودية خلال عام كورونا.. ثلثاه من الداخل سياحة وسفر سياحة السعودية 63 مليار ريال إنفاق سياحي في السعودية خلال عام كورونا.. ثلثاه من الداخل

وأشار الوزير إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ساهم في زيادة نسبة استهلاك الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في مصر لتصبح 62% خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 48% خلال العام المالي 2014/2015 وأن قطاع البترول يستهدف الوصول بالنسبة إلى 65% خلال العام المالي 2022/2023.

وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار التزام مصر بالاتفاقيات الدولية والتوجه العالمي المعني بخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، حيث إن الغاز الطبيعي يعد أفضل وقود أحفوري يتمتع بخصائص صديقة للبيئة وتتبناه عدة دول كوقود انتقالي نحو التوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة.

ولفت الملا إلى الجهود التي يبذلها قطاع البترول لتطوير مجال التعدين من خلال تنفيذ برنامج مكثف للإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمالية وتطبيق نظم الحوكمة وتنفيذ البرامج التدريبية وبناء القدرات للعاملين في قطاع التعدين بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وأن يصبح قطاع التعدين أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

ولفت الوزير إلى أن مصر تذخر بثروات تعدينية هائلة وأن العمل جارٍ على وضع استراتيجية مستقلة لكل نوع من أنواع المعادن المختلفة.

أسفرت المزايدة العالمية الأخيرة عن اختيار 11 شركة عالمية ومحلية للتنقيب عن الذهب في 82 قطاعا بالصحراء الشرقية باستثمارات حدها الأدنى 60 مليون دولار.

وأكد الوزير أن من أهم أهداف قطاع البترول ضمان أمن الطاقة وتفادي حدوث أي فجوات في الإمدادات بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح دعم الطاقة وفك التشابكات المالية بين قطاعات الدولة فضلاً عن تحقيق أقصى قيمة مضافة من ثروات الغاز والبترول وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتكوين مناخ جاذب للاستثمارات.

وأشار الملا إلى أنه تم توقيع 98 اتفاقية مع شركات بترول عالمية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهم منذ عام 2014 وهو رقم غير مسبوق لم يتحقق من قبل، فضلاً عن تنفيذ 4 مشروعات هامة في مجال التكرير باستثمارات تبلغ 6ر4 مليار دولار لإنتاج منتجات عالية الجودة، مؤكداً أنه قد تم تخفيض الكميات التي يتم استيرادها من الخارج من المنتجات البترولية بنسبة 35%.

انتهت مصر من توصيل الغاز لنحو 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة، بمعدل 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً، وتسعى لزيادة أعداد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، وتمكنت من تحويل نحو 368 ألف سيارة للعمل بالغاز، ويبلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز حالياً 331 محطة، وأطلق الرئيس السيسي مبادرة لإضافة 150 ألف سيارة تعمل بالغاز وإحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ الكاميرا فضحته.. مذيع BBC يقدم نشرة الأخبار بـ"الشورت"
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
الأكثر قراءة
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية ممثل حماس في صنعاء يلتقي الحوثي.. مقدماً هدية
الطيران المدني السعودي: هذا سبب ارتفاع التذاكر بعد السماح بالسفر الطيران المدني السعودي: هذا سبب ارتفاع التذاكر بعد السماح بالسفر
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
لا جينز أو أفلام أو قصات غريبة.. جديد زعيم كوريا الشمالية لا جينز أو أفلام أو قصات غريبة.. جديد زعيم كوريا الشمالية
هجوم متعمد.. مقتل 4 من عائلة مسلمة في كندا هجوم متعمد.. مقتل 4 من عائلة مسلمة في كندا
قبل أن تذهب
تركيا تفرض التعامل بالليرة ومناهج تعليمها في مناطق سيطرتها داخل سوريا
تركيا تفرض التعامل بالليرة ومناهج تعليمها في مناطق سيطرتها داخل سوريا
اكتشف المزيد