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عُمان تبرم أول صفقة للغاز المسال المحايد كربونياً في المنطقة

الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
طاقة

عُمان تبرم أول صفقة للغاز المسال المحايد كربونياً في المنطقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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قالت شركتا العمانية للغاز الطبيعي المسال ورويال داتش شل، اليوم الثلاثاء، إنهما وقعتا اتفاقا لتسليم السلطنة أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال المحايد كربونيا.

وأوضحت العمانية للغاز الطبيعي المسال عبر حسابها على تويتر أن "هذه الشحنة تعد أول شحنة غاز طبيعي مسال محايدة كربونيا في الشرق الأوسط، تعتمد على استخدام أرصدة الكربون القائمة على الطبيعة لاختزال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال".

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