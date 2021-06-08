عُمان تبرم أول صفقة للغاز المسال المحايد كربونياً في المنطقة

قالت شركتا العمانية للغاز الطبيعي المسال ورويال داتش شل، اليوم الثلاثاء، إنهما وقعتا اتفاقا لتسليم السلطنة أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال المحايد كربونيا.

وأوضحت العمانية للغاز الطبيعي المسال عبر حسابها على تويتر أن "هذه الشحنة تعد أول شحنة غاز طبيعي مسال محايدة كربونيا في الشرق الأوسط، تعتمد على استخدام أرصدة الكربون القائمة على الطبيعة لاختزال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال".