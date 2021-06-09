إنتاج شركة الواحة للنفط الليبية ينخفض لـ130 ألف برميل يومياً

قال مصدر نفطي بمرفأ السدرة لتصدير الخام إن إنتاج شركة الواحة للنفط الليبية انخفض إلى 130 ألف برميل يوميا اليوم الأربعاء من 250 ألف برميل يوميا قبل يوم بسبب تسرب في خط أنابيب.

وأعلنت الواحة، الوحدة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، التسرب يوم الاثنين وقالت إنه يؤثر على الإنتاج في حقل السماح النفطي الذي يغذي ميناء السدرة.

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وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن بلاده فقدت 50 ألف برميل من إنتاج الخام من أكاكوس للنفط وتكبدت المزيد من الخسائر من شركة الواحة للنفط.