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بيانات تظهر انخفاض مخزونات النفط الأميركية للأسبوع الثالث

نفط أميركا
نفط أميركا
النفط

بيانات تظهر انخفاض مخزونات النفط الأميركية للأسبوع الثالث

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العربية.نت

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قال مصدران في سوق النفط نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود.

وأضاف المصدران أن بيانات معهد البترول أظهرت أن مخزونات الخام انخفضت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو حزيران.

وارتفعت مخزونات البنزين مليوني برميل في حين صعدت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.8 مليون برميل.

وإذا أكدت البيانات الحكومية المتوقع صدورها اليوم الأربعاء انخفاض مخزونات النفط الخام على مستوى البلاد، فسيكون ذلك ثالث انخفاض أسبوعي.

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