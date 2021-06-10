النفط
تي سي إنيرجي تتخلى نهائيا عن مشروع بناء أنبوب كيستون النفطي
كان من المفترض أن ينقل نحو 800 ألف برميل نفط يوميا
أعلنت شركة تي سي إنيرجي TC Energy تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب كيستون Keystone XL بين كندا والولايات المتحدة.
جاء ذلك بعد حوالي 5 أشهر من قرار الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقف بناء هذا الخط بسبب أضراره البيئية وأثره على التغير المناخي.
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وكان من المفترض أن ينقل مشروع Keystone XL نحو 800 ألف برميل نفط يوميا من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى المصافي الأميركية في خليج المكسيك بحلول عام 2023.
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