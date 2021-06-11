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وكالة الطاقة: "أوبك+" بحاجة لزيادة الإنتاج لتلبية تعافي الطلب في 2022

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أوبك بلس

وكالة الطاقة: "أوبك+" بحاجة لزيادة الإنتاج لتلبية تعافي الطلب في 2022

استعداداً لعودة الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة

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لندن - رويترز، العربية.نت

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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، إن منتجي النفط في أوبك+ سيحتاجون إلى زيادة إنتاجهم بهدف تلبية الطلب الذي يتجه للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية 2022.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس: "أوبك+ تحتاج إلى فتح الصنابير لكي تبقى الأسواق العالمية تتلقى إمدادات كافية"، مضيفة أن الطلب الآخذ في الارتفاع والسياسات قصيرة الأمد للدول تقع على النقيض من دعوة الوكالة لإنهاء التمويل الجديد للنفط والغاز والفخم في تقرير صارم بشأن المناخ أصدرته الشهر الماضي.

وقالت في تقريرها الشهري بشأن النفط: "في 2022 ثمة مجال لأعضاء مجموعة أوبك+ البالغ عددهم 24، بقيادة السعودية وروسيا، لزيادة إمدادات الخام 1.4 مليون برميل يوميا فوق هدفهم للفترة بين يوليو تموز 2021 ومارس آذار 2022".

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وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، توقع في تصريحات له، وصول سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل، في حال تم تنفيذ توصيات وكالة الطاقة الدولية بعدم تمويل مشاريع الطاقة الجديدة.

وأضاف "نوفاك" أنه يتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة، مشيرا إلى أن استخدام الوقود الأحفوري سيستمر في العقود المقبلة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي أن شركات الطاقة ستزيد استثماراتها هذا العام والعام المقبل.

من المقرر أن يرتفع إنتاج "أوبك+" الجماعي من النفط بمقدار 350 ألف برميل يوميا في الفترة الممتدة بين شهري مايو ويونيو 2021، ثم يرتفع إلى 440 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل.

وتخفف السعودية تدريجيا تخفيضاتها الأحادية الإضافية بمقدار مليون برميل يوميا بدءا بزيادات شهرية في الإنتاج تبلغ 250 ألف برميل يوميا في شهر مايو و350 ألف برميل في شهر يونيو الجاري و400 ألف برميل يوميا في شهر يوليو المقبل.

وكانت "أوبك+" قررت في أبريل إعادة 2.1 مليون برميل يوميا من المعروض إلى السوق بين مايو/ أيار ويوليو/ تموز، توقعا لارتفاع الطلب العالمي رغم تنامي إصابات فيروس كورونا في الهند.

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