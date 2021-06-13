متداولو عقود خيارات النفط يراهنون على 100 دولار للبرميل بنهاية 2022

مكاسب أسبوعية قوية سجلتها أسعار النفط بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بالإضافة إلى توقعات أوبك بأن يكتسب الطلب على النفط زخما أكبر في النصف الثاني من العام الحالي، وتوقعات جديدة مرتفعة من غولدمان ساكس.

كل ذلك دفع المتداولين بعقودِ الخِيارات على النِفط الخام في بورصةِ نايمكس إلى المراهنة على وصول أسعار برميل النفط إلى 100 دولار بنهاية العام المقبل.

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كأي سلعة في العالم تعتمد على الطلب والعرض، تلقّت أسواق الطاقة دفعة إيجابية بشأن تعافي الطلب العالمي على النفط خاصة في الدول المتقدمة والتي سخّرت مواردها لمواجهة جائحة كورونا وفتحِ اقتصاداتِها وحدودها.

تقرير لوكالة الطاقة الدولية توقع فيه تجاوز الطلب على النفط في العام المقبل مستويات ما قبل كورونا.

ويأتي هذا بعد أن كانت توقعاتُ الوكالة تشير إلى أن عودةَ الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة لن تتم قبل العام 2023.

وبالأرقام توقّعت الوكالة ارتفاع الطلب على النفط هذا العام بواقع 5.4 ملايين برميل يوميا. يتبعه ارتفاع بـ3.1 ملايين برميل يوميا العام المقبل.

كما طمأنت الوكالةُ بأن منتجي النِفط في العالم لديهم القدرة على توفير الاحتياجات النفطية المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى أن المخزونات النفطيةَ في الدول المتقدمة المنضوية في منظمةِ التعاون والتنمية تراجعت إلى المعدلاتِ التي سُجّلت قبل الجائحة في السنوات بين 2015، حتى 2019، وذلك للمرةِ الأولى منذ أكثر من عام.

تبِعَ هذا التقرير توقعات لغولدمان ساكس بأن تصل أسعار النفط إلى حاجز الثمانين دولارا هذا الصيف.

ولأول مرة منذ 7 سنوات، راهن متداولو عقود الخيارات على النفط الخام في بورصة نايمكس بأن تصل أسعار برميل النفط عند 100 دولار بنهاية العام المقبل.

التوقعات الإيجابية لوكالة الطاقة الدولية رفعت من أسعار النفط لتغلق يوم الجمعة على ثالث مكاسب أسبوعية وعند أعلى مستوياتِها في أكثر من عامينِ ونصف العام.