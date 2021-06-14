445 ألف برميل يومياً زيادة في متوسط إنتاج "أوبك" خلال شهرين

ارتفع متوسط إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بمقدار 445 ألف برميل يوميا خلال شهرين، وذلك بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن المنظمة.

وتأتي زيادة إنتاج" أوبك" خلال شهري أبريل ومايو من العام 2021 مقارنة مع شهر مارس من العام ذاته بالتزامن مع التوقعات الإيجابية بشأن اآفاق الطلب على النفط في ظل تسارع حملات التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد بالإضافة إلى رفع القيود المرتبطة بالجائحة.

مادة اعلانية

وكانت أوبك توقعت في وقت سابق أن يكتسب تعافي الطلب العالمي على النفط زخماً في النصف الثاني من عام 2021، فيما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يعود الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.

من جانبها فقد رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية من توقعاتها بشأن الطلب المحلي الأميركي في عام 2021، وتتوقع شركة BP أن يشهد الطلب على النفط انتعاشاً قوياً خلال الأشهر القادمة من العام الجاري.

وتفصيلا؛ فقد أظهرت إحصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط ارتفاع متوسط الإنتاج من 25.018 مليون برميل يوميا خلال شهر مارس من العام 2021 إلى مستوى 25.073 مليون برميل في نهاية شهر أبريل من العام ذاته .

وخلال شهر مايو واصل متوسط إنتاج المنظمة ارتفاعه إلى 25.463 مليون برميل يوميا وفقا لما أظهرته إحصائيات "أوبك".

يشار إلى أن أسعار النفط شهدت قفزات سعرية كبيرة خلال شهر يونيو من العام الجاري حيث قفز المتوسط السعري لخام "أوبك" إلى فوق مستوى 70 دولارا للبرميل في حين تجاوز سعر خام برنت 72 دولارا للبرميل في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة وهو ما دفع بعض المؤسسات العالمية المختصة إلى رفع توقعاتها بشأن أسعار النفط إلى 80 دولارا خلال العام 2021.