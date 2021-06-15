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النفط يواصل الصعود مع تضاؤل احتمالات التوصل لاتفاق مع إيران قريباً

منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

النفط يواصل الصعود مع تضاؤل احتمالات التوصل لاتفاق مع إيران قريباً

برنت يرتفع للجلسة الرابعة

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طوكيو - رويترز

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واصلت أسعار النفط صعودها اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل تراجع احتمال وصول إمدادات إيرانية إضافية إلى السوق قريبا مع استمرار المحادثات بشأن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع طهران.

وارتفع مزيج برنت 43 سنتا ما يوازي 0.6% إلى 73.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0134 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن ارتفع 0.2% أمس الاثنين.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط هو الآخر، إذ زاد 41 سنتا ما يعادل 0.6% إلى 71.29 دولار. وكان قد تراجع في الجلسة السابقة ثلاثة سنتات.

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واستؤنفت يوم السبت في فيينا المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب أطراف أخرى في اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي. ووصف الاتحاد الأوروبي المحادثات بأنها "مكثفة".

ومن شأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق أن تمهد الطريق لرفع العقوبات عن إيران بما سيمكنها من استئناف تصدير النفط.

وقالت آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة: "من غير المرجح على نحو متزايد على ما يبدو أن نرى الولايات المتحدة تنضم إلى الاتفاق النووي الإيراني قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية هذا الأسبوع".

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