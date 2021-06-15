طاقة حقل ظُهر المصري للغاز مستقرة عند 3.2 مليار قدم مكعبة يومياً

أكد متحدث أن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر المصري للغاز الذي تشغله إيني مستقرة عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا، بحسب "رويترز".

وحتى مايو من العام الماضي، بلغ إجمالي استثمارات مشروع تنمية حقل الغاز المصري ظُهر نحو 10.6 مليار دولار.

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وكان المتوقع تجاوز إجمالي إنتاج الحقل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً قبل نهاية العام الماضي.

كما كانت شركة "بي بي" أعلنت في ذات الشهر بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق أمام السواحل المصرية، الذي تقوم بتشغيله شركة "إيني" الإيطالية من خلال شركتها المشتركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، والذي يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي يتحقق حتى الآن في مياه البحر المتوسط.

ومع بدء إنتاج أول كميات الغاز من حقل "ظهر" المصري، تكون شركة "بي بي" أتمت تنفيذ خططها لبدء الإنتاج من سبعة مشروعات كبرى على مستوى العالم في عام 2017، والمشروعات الستة الأخرى التي سبقت حقل ظهر هي مشروع الخزان في سلطنة عمان ومشروع البيرسيفون في أستراليا ومشروعا جونيبر ومشروع الضغط البري في ترينيداد ومشروع كواد 204 في المملكة المتحدة، إلى جانب المرحلة الأولى من مشروع غرب دلتا النيل الموجود أيضا في مصر.