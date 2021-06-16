الكويت تعين محمد الشطي ممثلا جديدا لدى "أوبك"

عينت الكويت محمد الشطي ممثلا جديدا لها لدى أوبك، خلفا لهيثم الغيص، وفقاً لما نشر في الموقع الإلكتروني لمنظمة "أوبك" اليوم الأربعاء.

وكان الشطي الممثل الوطني للكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعضو وفد الدولة الخليجية المنتجة للنفط لدى "أوبك" لأكثر من عشر سنوات.

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وجرى تعيين الغيص نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة. وكان الغيص يتولى مسؤولية إدارة المكاتب الإقليمية للمؤسسة في بكين ولندن، قبل أن يصبح ممثلا للكويت لدى أوبك في 2017.

كما عينت الكويت الشيخ عبد الله الصباح، الذي ينتمي لفريق التسويق بمؤسسة البترول الكويتية، ممثلا وطنيا جديدا لها لدى أوبك وفقا للموقع الإلكتروني للمنظمة.

والكويت عضو في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين، التي تشكلت لمراقبة الامتثال لاتفاق عالمي لإدارة إمدادات النفط.

وتعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، ضخ 2.1 مليون برميل يوميا إلى السوق اعتبارا من مايو أيار وحتى يوليو تموز، في إطار خطة للتخفيف التدريجي لتخفيضات قياسية لإنتاج النفط أقرت العام الماضي، في وقت بدأ الطلب يتعافى من الجائحة.