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شركات تكرير يابانية تتوقع استمرار اتجاه ارتفاع أسعار النفط

مصفاة نفط في اليابان
مصفاة نفط في اليابان
النفط

شركات تكرير يابانية تتوقع استمرار اتجاه ارتفاع أسعار النفط

وبقاء خامات الشرق الأوسط القياسية في دبي قرب 70 دولارا للبرميل

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

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قال رئيس اتحاد صناعة البترول في اليابان، تسوتومو سوجيموري، اليوم الأربعاء، إن أسعار النفط تتجه للصعود هذا العام في ظل التعافي القوي للطلب العالمي في أعقاب الهبوط الناجم عن جائحة كوفيد-19 .

وقال في مؤتمر صحافي: "من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الخام مزيدا من التعافي في النصف الثاني من العام مع انحسار الجائحة وانتعاش النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف أنه من المتوقع أن تظل أسعار خامات الشرق الأوسط القياسية في دبي قرب 70 دولارا للبرميل لبعض الوقت.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن العالم سيحتاج إلى المزيد من النفط من أوبك+ إذ إن الطلب العالمي يمضي صوب العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام القادم. جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من قول الوكالة إن إنتاج النفط في الأجل الطويل يجب أن ينخفض لتقليص الانبعاثات.

وتوقع سوجيموري وهو رئيس مجلس إدارة انيوس هولدينجز أكبر شركة تكرير في اليابان أن ينمو الطلب على الوقود في البلد في وقت لاحق من العام.

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