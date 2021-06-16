مصر تحقق رقماً قياسياً بفائض الميزان التجاري للبترول

قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، إن الغاز الطبيعي أصبح إحدى دعائم الاقتصاد القومي، حيث شهد تطورات ضخمة خلال الـ7 سنوات الأخيرة.

وأوضح أمام مجلس النواب أن أول 9 أشهر بالعام المالي الحالي كان هناك فائض في الميزان التجاري بالقطاع بنحو 615 مليون دولار.

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وأوضح الوزير أنه قبل 7 سنوات وتحديداً في عام 2013، كان هناك انقطاع مستمر ودائم للغاز الطبيعي والكهرباء عن المصانع وتوقفها، وطوابير أمام اسطوانات الغاز، وغيرها من المشكلات الناتجة عن عدم توافر الطاقة بالشكل الكافي.

وأشار الملا إلى أن مصر خلال العامين الماليين 2015 / 2016 و 2016 / 2017 كانت تستورد غازا طبيعيا مسالا بقيمة 2.5 مليار دولار سنوياً، واليوم مصر أصبحت مركزاً لتصدير الغاز.

وأكد متحدث، أمس، أن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر المصري للغاز الذي تشغله إيني مستقرة عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا، بحسب "رويترز".

وحتى مايو من العام الماضي، بلغ إجمالي استثمارات مشروع تنمية حقل الغاز المصري ظُهر نحو 10.6 مليار دولار.