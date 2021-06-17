البنك الأفريقي للتنمية يقرض مصر 83 مليون يورو لدعم الكهرباء

وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 83 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر في مصر.

وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني إن هذا التمويل يأتي في إطار دعم ميزانية البنك للحكومة المصرية لتعزيز البنية التحتية للكهرباء، والتي من المتوقع أن تدعم القطاع الخاص وتسريع التعافي من أزمة كوفيد -19.

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وأوضح أن البرنامج يسعى إلى تعزيز الاستدامة المالية والحوكمة والعمليات لقطاع الطاقة، كما أنه سيعزز توفير الطاقة النظيفة والموثوقة لدفع النمو الأخضر.

وأشار إلى أن الإصلاحات الناجحة في مصر بهذا القطاع أدت إلى زيادة الاستثمار الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق.

يذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت أيضا دعماً مالياً لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر في مصر.