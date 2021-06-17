النفط يتخلى عن مستوى 74 دولاراً بعد قرار الفيدرالي.. التوقعات ما زالت بناءة

تراجعت أسعار النفط بعد أن مال بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية، لكن مع تلميح برفع الفائدة في 2023، مما أعطى دعماً للدولار.

وخسر الخام الأميركي 0.5% متراجعا عن مستوى 72 دولاراً للبرميل بعد أن أنهى جلسة أمس الأربعاء دون تغيير تقريبًا، فيما انخفض برنت بنحو 0.5% أيضاً دون 74 دولاراً بعد اجتماع المؤسسة الأميركية التي تحدد السياسة النقدية، حيث قال رئيس مجلس الفيدرالي جيروم باول إن المسؤولين سيبدأون محادثات بشأن تقليص مشتريات الأصول الهائلة، بينما يبدأون في رفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023.

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ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل جاذبية السلع المسعرة بالعملة.

مع ذلك، لا تزال سوق النفط تظهر علامات القوة مع انحسار الوباء. وقد أظهر تقرير حكومي أميركي أن مخزونات الخام المحلية تراجعت الأسبوع الماضي مع زيادة حركة التنقل. من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر إن النهج الحذر الذي تتبعه "أوبك+" لإحياء الإمدادات يؤتي ثماره، مشيرًا إلى أنه "متمسك بهذا الموقف".

وارتفع النفط هذا العام، حيث وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى منذ 2018 في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ يمهد انتشار لقاحات Covid-19 الطريق لرفع القيود التي فرضت لتطويق الوباء. وحتى مع انتعاش الاستهلاك وسحب المخزونات، أعادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها جزءًا صغيرًا فقط من الإمدادات التي تم سحبها من السوق العام الماضي لإنقاذ الأسعار. ويجتمع التحالف المقبل في الأول من تموز (يوليو) لوضع الاستراتيجية.

قال سوفرو ساركار، محلل الطاقة في بنك DBS المحدود: "اعتقدنا في البداية أن النفط سيصل إلى 70 دولارًا للبرميل، لكن يبدو الآن أن 80 دولارًا للبرميل خلال الربع الثالث أمر ممكن"، مشيرًا إلى الطلب القوي مع انفتاح الاقتصادات.

وأضاف: "من المرجح أن يؤثر تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي على سلع أخرى أكثر من النفط"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

كانت هناك أيضًا إشارات صعودية من الاقتصادات الرائدة في آسيا. ففي الهند، التي عانت من موجة وحشية من الإصابات بفيروس كورونا، انتعشت مبيعات وقود الطرق فيها خلال النصف الأول من شهر يونيو. في الوقت نفسه، وصلت أسعار الوقود في الصين التي احتوت تفشي المرض إلى حد كبير، إلى مستوى قياسي الشهر الماضي.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات الخام المحلية للأسبوع الرابع، مع تخفيف ولايات من بينها كاليفورنيا القيود وانخفاض حالات الإصابة بالفيروس. وفي أكبر مركز إمداد في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، هبطت المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2020.

وقالت Citigroup Inc في مذكرة إن التوقعات "لا تزال بناءة خلال الأشهر المقبلة، حيث من المحتمل أن يؤدي الطلب المكبوت إلى دفع الطلب العالمي على النفط لمستويات قياسية جديدة هذا الصيف". ويمكن أن ترتفع أسعار برنت إلى ما يزيد عن 80 دولارًا.