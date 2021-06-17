صادرات السعودية من الخام في أبريل 5.408 مليون برميل

كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت إلى 5.408 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان من 5.427 مليون برميل يوميا في مارس/آذار.

تقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

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وذكرت "جودي"، أن استهلاك المصافي السعودية من الخام نزل 0.136 مليون برميل يومياً إلى 2.295 مليون برميل يومياً في أبريل، نقلاً عن رويترز.

وانخفض إنتاج السعودية من النفط 0.004 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 8.134 مليون برميل يومياً في أبريل.

وبلغ إجمالي الصادرات السعودية من النفط (النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية) 6.62 مليون برميل يومياً في أبريل.

وبحسب "جودي"، فإن الحرق المباشر للخام في السعودية ارتفع 88 ألف برميل يومياً في أبريل إلى 407 آلاف برميل يومياً.