.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

صادرات السعودية من الخام في أبريل 5.408 مليون برميل

أرامكو السعودية- موقع نفط من الموقع الإلكتروني للشركة
موقع نفطي تابع لأرامكو السعودية
النفط

صادرات السعودية من الخام في أبريل 5.408 مليون برميل

وفقاً لمبادرة البيانات المشتركة "جودي"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت إلى 5.408 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان من 5.427 مليون برميل يوميا في مارس/آذار.

تقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وذكرت "جودي"، أن استهلاك المصافي السعودية من الخام نزل 0.136 مليون برميل يومياً إلى 2.295 مليون برميل يومياً في أبريل، نقلاً عن رويترز.

صناديق التحوط تتجه لاستثمار 7% من أصولها في العملات المشفرة قصص اقتصادية عملات مشفرة صناديق التحوط تتجه لاستثمار 7% من أصولها في العملات المشفرة

وانخفض إنتاج السعودية من النفط 0.004 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 8.134 مليون برميل يومياً في أبريل.

وبلغ إجمالي الصادرات السعودية من النفط (النفط الخام وإجمالي المنتجات النفطية) 6.62 مليون برميل يومياً في أبريل.

وبحسب "جودي"، فإن الحرق المباشر للخام في السعودية ارتفع 88 ألف برميل يومياً في أبريل إلى 407 آلاف برميل يومياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتخابات إيران.. الشرخ بين الإصلاحيين يعزز فرص رئيسي انتخابات إيران.. الشرخ بين الإصلاحيين يعزز فرص رئيسي
أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة
الأكثر قراءة
جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها جزار مصري يظهر في فيديو يشد امرأة من شعرها ويمعن بضربها
مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه مصر تتحرك لنصرة فتاة المطار.. سر بهاتف المتحرش ورّطه
والد طفل ذا فويس يفجر مفاجأة: ابني دافع عن نفسه والد طفل ذا فويس يفجر مفاجأة: ابني دافع عن نفسه
أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة أردني يقتل ابنته لانخفاض درجاتها في الجامعة
مصر.. القبض على الجزار المعتدي على مسنة على سلالم عمارة مصر.. القبض على الجزار المعتدي على مسنة على سلالم عمارة
مصادر: مصر أجلت لقاءات مع تركيا بسبب تجاهل شروطها ومطالبها مصادر: مصر أجلت لقاءات مع تركيا بسبب تجاهل شروطها ومطالبها
قبل أن تذهب
مشروع طائرة فضائية تلف العالم في ساعة
مشروع طائرة فضائية تلف العالم في ساعة
اكتشف المزيد