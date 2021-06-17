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قطر تحدد سعر خام الشاهين بأعلى علاوة منذ 17 شهرا

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قطر تحدد سعر خام الشاهين بأعلى علاوة منذ 17 شهرا

تدفع شركات التكرير في آسيا أعلى علاوة لخامات الشرق الأوسط وروسيا

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة - رويترز

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حددت قطر للبترول سعر خام الشاهين في العقود محددة المدة للتحميل في أغسطس/آب بعلاوة 2.57 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، وهي أعلى علاوة منذ 17 شهرا، وذلك حسبما قالت مصادر تجارية وأشارت بيانات رويترز.

وتدفع شركات التكرير في آسيا أعلى علاوة لخامات الشرق الأوسط وروسيا منذ نحو عام بسبب زيادة الطلب وعلو تكاليف الاستيراد من الغرب.

وقالت المصادر إن قطر حددت سعر العقود محددة المدة بعد بيع شحنتين في عطاء رُسي على رويال داتش شل وميتسوي بعلاوة بين 2.20 و2.60 دولار. ومن المقرر تحميل الشحنتين في 7 و8 أغسطس/آب وفي 28 و29 من الشهر ذاته.

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وقبل ذلك العطاء، باعت قطر أربع شحنات من خام الشاهين لشركة هنغلي الصينية للبتروكيماويات وثلاث شحنات لمشترين يابانيين وفقا لما ذكرته مصادر التجارية.

وقال أحد المصادر إن الشحنات جرى تسعيرها بما بين 5 و9 سنتات فوق سعر العقود محددة المدة.

ونزلت أسعار النفط الخام اليوم الخميس، إذ ارتفع الدولار بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، لكن الخسائر كانت محدودة بفعل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأميركية.

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