العراق يوقع عقد حفر 96 بئراً نفطياً في أكبر حقول البصرة

أعلنت وزارة النفط العراقية أمس الخميس، عن توقيع عقد لحفر 96 بئراً نفطياً جديداً في حقل "غرب القرنة 1" جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير النفط إحسان عبدالجبار أشرف على توقيع عقد حفر الآبار بين شركة نفط البصرة المملوكة للوزارة والمقاول المشرف على الحقل شركة "إكسون موبيل" من جهة، وشركة "شلمبرجر العالمية" من جهة أخرى.

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وأوضح أن العقد سيسهم بإضافة 200 ألف برميل نفط يومياً لإنتاج الحقل في غضون السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة الحقل كونه من الحقول العملاقة الواعدة.

وأضاف أن المشروع سيؤمن 600 وظيفة جديدة لأبناء المناطق المحيطة بالحقل.

من جهته، قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، إن معدل الإنتاج الحالي للحقل 380 ألف برميل يومياً، وإن الطاقة المتاحة للحقل أكثر من 500 ألف برميل يومياً، في حين يبلغ إنتاج الغاز المستثمر من الحقل 150 مليون قدم مكعبة قياسية.

ويعد حقل (غرب القرنة 1) من أكبر الحقول النفطية في محافظة البصرة جنوب البلاد، وهو امتداد لحقل الرميلة الشمالي.