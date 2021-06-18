أعلى فارق سعري بين "برنت" و"خام دبي" في 21 شهراً

كشفت بيانات "رفينيتيف" أن علاوة خام برنت إلى الأسعار المعروضة لخام دبي ارتفعت اليوم الجمعة، لأعلى مستوى في 21 شهرا عند 3.90 دولار للبرميل.

وسيدفع اتساع فارق السعر بين الخامات القياسية في المنطقة الطلب الآسيوي على الخامات الشرق أوسطية والروسية المسعرة حسب الأسعار المعروضة لخام دبي، بينما يزيد صعوبة بيع الخامات من حوض الأطلسي شرقا.

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وكانت أسعار النفط انخفضت للجلسة الثانية على التوالي اليوم الجمعة، إذ صعد الدولار الأميركي بفضل احتمال زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 72.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0551 بتوقيت غرينتش، لتواصل انخفاضا نسبته 1.8% سجلته أمس الخميس. ويتجه برنت صوب أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 70.65 دولار للبرميل، بعد أن هبطت 1.5% أمس الخميس. ويتجه خام غرب تكساس أيضا صوب تسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة أسابيع.