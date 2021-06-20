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واردات الصين من النفط السعودي والروسي تتراجع في مايو

ميناء نفطي في الصين (رويترز)
ميناء نفطي في الصين
اقتصاد الصين

واردات الصين من النفط السعودي والروسي تتراجع في مايو

حجم الشحنات من المملكة بلغ 7.2 مليون طن الشهر الماضي

متابع الغاء المتابعة

بكين - رويترز

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أظهرت بيانات الجمارك اليوم الأحد تراجع واردات الصين من النفط الخام السعودي 21% في مايو/أيار مقارنة بها قبل عام لكن المملكة حافظت على صدارة الموردين للشهر التاسع على التوالي.

تفيد بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن حجم الشحنات من المملكة بلغ 7.2 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 1.69 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 6.47 مليون طن في أبريل/نيسان و9.16 مليون في مايو/أيار 2020.

وانخفضت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مورد للخام، إلى 5.44 مليون طن مقارنة بالشهر السابق وبما يوازي 1.28 مليون برميل يوميا.

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انخفاض الواردات من أكبر مصدرين ينسجم مع التراجع السنوي لإجمالي واردات الصين من الخام نحو 15% إلى أقل مستوى واردات هذا العام.

وهبطت الواردات من الإمارات 25% الشهر الماضي من مستوياتها قبل سنة.

قد يكون ذلك مؤشرا على مزيد من تباطؤ الشحنات من إيران عن مستوياتها المرتفعة المسجلة في وقت سابق من العام وسط محادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

كانت رويترز أوردت أن إيران باعت كميات قياسية من النفط منذ أواخر 2020، خلف ستار مناشئ أخرى مثل الإمارات وعُمان.

ولم تسجل بيانات الجمارك أي واردات من إيران للشهر الخامس على التوالي.

وبلغت الواردات من الولايات المتحدة 1.07 مليون طن، أي نحو مثلي مستواها قبل عام.

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