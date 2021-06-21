النفط يصعد مع انتهاء محادثات النووي الإيراني دون اتفاق

قفزت أسعار النفط فوق 73 دولارًا للبرميل، بعد انتهاء المحادثات الأخيرة بين القوى العالمية وإيران حول برنامجها النووي دون اتفاق، الأمر الذي أعقب انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك فوق 72 دولاراً للبرميل، فيما صعد برنت مجدداً صوب 74 دولاراً للبرميل بعد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

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وقد أرجأ دبلوماسيون الجولة السادسة من الاجتماعات، لوجود ثغرات كبيرة متبقية قبل إصلاح الاتفاق، وهي المرة الثالثة منذ بدء المحادثات في أبريل نيسان التي يفوت فيها المفاوضون المواعيد النهائية التي حددوها بأنفسهم لتجديد الاتفاق النووي. ومن المرجح أن يؤدي إحياء الصفقة إلى تخفيف العقوبات الأميركية وزيادة تدفقات النفط الخام.

مع ذلك، فإن انتخاب رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي، رئيساً لإيران، قد يعقد المحادثات المستقبلية. ويخضع رئيسي لعقوبات أميركية فيما تصر طهران على وجوب إزالتها كجزء من إحياء الاتفاق.

ارتفع النفط الخام بنسبة 50% تقريبًا هذا العام، مع خروج الاقتصادات الكبرى من القيود وعمليات الإغلاق بعد توسيع عمليات التطعيم بلقاحات Covid-19 في جميع أنحاء العالم. وانتعش الطلب، خاصة في الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا. وتجاوز استهلاك النفط في الصين مستويات ما قبل الوباء كما تظهر الهند علامات التعافي من موجة الفيروس الثانية المميتة التي قوضت اقتصادها.

قال دانييل هاينز، كبير محللي السلع في مجموعة أستراليا ونيوزيلاندا المصرفية المحدودة: "السوق تتجه بسرعة إلى وجهة النظر القائلة بأنه مع انتعاش الطلب بقوة خلال صيف نصف الكرة الشمالي، ستكون هناك حاجة إلى معروض إضافي"، بحسب "بلومبرغ".

ومع بقاء "أوبك" حذرة وقلة فرص وصول النفط الإيراني إلى السوق قريبًا، يبدو من المرجح أن تظل السوق ضيقة إلى حد ما في الأشهر القليلة المقبلة.