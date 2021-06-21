.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إنتاج مصافي التكرير الأوروبية يرتفع 4% في مايو

مصفاة لتكرير النفط
مصفاة لتكرير النفط
النفط

إنتاج مصافي التكرير الأوروبية يرتفع 4% في مايو

مسجلاً 8.91 مليون برميل يومياً

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك، اليوم الاثنين، أن مصافي التكرير الأوروبية أنتجت 8.91 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية في مايو/أيار بزيادة 4% عن الشهر المماثل من 2020.

وتنخفض هذه الكميات بنسبة 4.1% خلال مايو الماضي قياسا بالكميات المسجلة في أبريل/نيسان السابق له.

وأشارت البيانات إلى أن مصافي التكرير أنتجت حوالي مليوني برميل يوميا من البنزين، بانخفاض 5.7% من أبريل/نيسان لكن بزيادة 20% مقارنة مع مايو/أيار 2020.

النفط مستقر بفعل آمال الطلب الصيفي.. وإمدادات إيران تلوح بالأفق طاقة أسعار النفط النفط مستقر بفعل آمال الطلب الصيفي.. وإمدادات إيران تلوح بالأفق

وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من النفط الخام بلغ 8.527 مليون برميل يوميا في مايو/أيار، منخفضا 4.3% من أبريل/نيسان لكنه مرتفع 4.2% على أساس سنوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
موقع تهافت عليه الناس بسبب الألماس.. وكانت المفاجأة! موقع تهافت عليه الناس بسبب الألماس.. وكانت المفاجأة!
أعراض وعلاج الفطر الأبيض والأصفر.. منظمة الصحة توضح أعراض وعلاج الفطر الأبيض والأصفر.. منظمة الصحة توضح
الأكثر قراءة
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت
100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟ 100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟
السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً
تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب! تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب!
قبل أن تذهب
لماذا توترت علاقات إثيوبيا مع جيرانها خلال الفترة الأخيرة؟
لماذا توترت علاقات إثيوبيا مع جيرانها خلال الفترة الأخيرة؟
اكتشف المزيد