إنتاج مصافي التكرير الأوروبية يرتفع 4% في مايو

أظهرت بيانات من يورو أويل ستوك، اليوم الاثنين، أن مصافي التكرير الأوروبية أنتجت 8.91 مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية في مايو/أيار بزيادة 4% عن الشهر المماثل من 2020.

وتنخفض هذه الكميات بنسبة 4.1% خلال مايو الماضي قياسا بالكميات المسجلة في أبريل/نيسان السابق له.

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وأشارت البيانات إلى أن مصافي التكرير أنتجت حوالي مليوني برميل يوميا من البنزين، بانخفاض 5.7% من أبريل/نيسان لكن بزيادة 20% مقارنة مع مايو/أيار 2020.

وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من النفط الخام بلغ 8.527 مليون برميل يوميا في مايو/أيار، منخفضا 4.3% من أبريل/نيسان لكنه مرتفع 4.2% على أساس سنوي.