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واردات الهند من النفط الخام ترتفع 18.2% في مايو

النفط
براميل نفط

واردات الهند من النفط الخام ترتفع 18.2% في مايو

على أساس سنوي

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رويترز

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أظهرت بيانات حكومية، اليوم الاثنين، أن واردات الهند من النفط الخام في مايو/أيار ارتفعت 18.2% على أساس سنوي إلى 17.26 مليون طن.

لكن على أساس شهري، تراجعت واردات ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم 5.5% من أبريل/نيسان، حسب ما أشارت بيانات على الموقع الإلكتروني لخلية التخطيط والتحليل البترولي.

وهبطت واردات الهند من المنتجات النفطية 26.2% على أساس سنوي في مايو/أيار إلى 3.15 مليون طن في حين لم يطرأ تغير يذكر على الصادرات التي بلغت 5.74 مليون طن.

وقفزت صادرات الديزل في مايو/أيار 58% عن الشهر السابق وارتفعت 5.7% على أساس سنوي.

وثالث أكبر اقتصاد في آسيا يستورد ويصدر كميات من الوقود المكرر إذ إن لديه طاقة تكريرية فائضة.

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