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وزارة النفط العراقية تضع برنامجاً زمنياً لإعادة تأهيل مصفى الشمال

نفط العراق
براميل نفط عراقية
اقتصاد العراق

وزارة النفط العراقية تضع برنامجاً زمنياً لإعادة تأهيل مصفى الشمال

لرفع إنتاجه إلى 150 ألف برميل يومياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة النفط العراقية عن وضع برنامج زمني لإعادة تأهيل مصفى الشمال، فيما ناقشت سبل رفع إنتاجه لـ 150 ألف برميل يومياً، فيما أكدت عزمها التعاون مع القطاع الخاص لزيادة إنتاج مصافي الشمال.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس خلال رئاسته اجتماعاً لمناقشة برنامج إعادة تأهيل مصفى الشمال بطاقة 150 ألف برميل باليوم، إن "الوزارة حريصة على الإسراع في تنفيذ مشاريع وخطط تأهيل الوحدات الإنتاجية لمصفى الصمود في بيجي واستئناف الطاقة الإنتاجية الكاملة".

وأضاف أنه "استناداً لتوجيهات وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل بالإسراع في وضع برنامج زمني لإعادة إعمار مصفى الشمال فقد تم بحث آليات وبرنامج التأهيل بالجهد الوطني"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وأشار إلى أن "الوزارة ومن خلال تشكيلاتها تمكنت من إعادة تأهيل وتشغيل مصفى صلاح الدين 1 و2 والمصافي الخارجية التابعة لشركة مصافي الشمال، وتعمل حاليا على تطوير الإنتاج فيها من خلال إضافة وحدات لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته".

وأضاف أن "الوزارة ستقوم باستثمار طاقاتها وإمكاناتها الفنية وخبرات العاملين فيها في شركات مصافي الشمال والمعدات الهندسية والمشاريع النفطية والدوائر المعنية في الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي والشركات الاجنبية لإعادة التأهيل واستئناف الإنتاج في شركة مصافي الشمال بطاقتها الإنتاجية المعهودة".

وحضر الاجتماع المديرون العامون لشركات مصافي الشمال والمشاريع والمعدات الهندسية والدوائر المعنية في مركز الوزارة.

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