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اليابان تتعهد بـ 10 مليارات دولار لدعم الانتقال للطاقة النظيفة في آسيا

مصفاة نفط في اليابان
مصفاة نفط في اليابان
اقتصاد اليابان

اليابان تتعهد بـ 10 مليارات دولار لدعم الانتقال للطاقة النظيفة في آسيا

تشمل تقديم مساعدات لكل دولة لخفض انبعاثات الكربون

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رويترز

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تعهدت اليابان اليوم الاثنين بتقديم عشرة مليارات دولار في مساعدات مالية لمشاريع لخفض انبعاثات الكربون في آسيا، مثل الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة والتحول من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم إلى الغاز الطبيعي للمساعدة في مرحلة انتقالية للطاقة.

وفي اجتماع افتراضي مع وزراء الطاقة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم عشر دول، اقترح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، هيروشي كاجياما، إجراءات متعددة لدعم المنطقة تشمل مساعدة كل دولة على تحديد مسار واقعي نحو خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر وتطوير خارطة طريق لتحقيق ذلك.

وقال تاكيشي سودا مدير الشؤون الدولية بوزارة الصناعة إن الدعم المالي يشمل قروضا واستثمارات من القطاعين العام والخاص اليابانيين ويستهدف المساعدة في خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر.

وأضاف قائلا "حدث تقدم سريع في تصفية الاستثمار في مشاريع الوقود الأحفوري في الصناعة المالية الدولية، لكن لتحقيق هدف خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر في آسيان من المهم إيجاد آلية لاجتذاب الاستثمار والتمويل لتشكيلة متنوعة من المشاريع والتكنولوجيات التي تساهم في انتقال الطاقة".

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