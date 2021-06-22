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الصين تطلق أول عقود نفط "خيارية" للمتعاملين الأجانب

ناقلة نفط في أحد موانئ الصين
ناقلة نفط في أحد موانئ الصين
النفط

الصين تطلق أول عقود نفط "خيارية" للمتعاملين الأجانب

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شنغهاي - رويترز

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أطلقت الصين، أمس الاثنين، أول عقود خيارية للنفط الخام مفتوحة أمام المتعاملين الأجانب في سوق شنغهاي الدولية للطاقة.

وصول ثاني عقود خيارية متاحة للمستثمرين الأجانب، يأتي في أعقاب إطلاق عقود خيارية لزيت النخيل في بورصة داليان للسلع يوم الجمعة، وفي إطار مساعي الصين لزيادة نفوذها على الأسعار العالمية للسلع الأولية.

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وثاني أكبر مستهلك بعد الولايات المتحدة. وأطلقت عقودها الآجلة للنفط الخام في مارس آذار 2018.

قال لي ليان تك المحلل في شركة ستون إكس للسمسرة: "العقود الخيارية الجديدة، مثلما كان الحال مع العقود الآجلة، ستستغرق وقتا لاجتذاب سيولة كبيرة ومشاركة أوسع من مستثمرين غير محليين".

ومضى قائلا: "لكن إضافة عقود خيارية في سوق ضخمة كهذه هو بالتأكيد خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح".

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