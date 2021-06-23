.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مخزونات النفط الأميركية تهبط 7.6 مليون برميل خلال أسبوع

مخزونات الخام الأميركية مناسبة
خزانات نفط
النفط

مخزونات النفط الأميركية تهبط 7.6 مليون برميل خلال أسبوع

بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين تراجعت بشكل حاد في أحدث أسبوع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو/حزيران إلى 459.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم لانخفاض 3.9 مليون برميل.

ونزل مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأميركية طاقة النفط معهد البترول: هبوط مخزونات النفط الأميركية

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 225 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، فيما هبطت معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وتراجعت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.1 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة 833 ألف برميل.

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة زيادة مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.8 مليون برميل إلى 138 مليون برميل، في مقابل توقعات لارتفاع 1.1 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد 430 ألف برميل يوميا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد كوفيد.. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟ بعد كوفيد.. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟
بسبب قطار قتل المئات.. تحول بسبب قطار قتل المئات.. تحول "الكريسماس" لمأساة بفرنسا
الأكثر قراءة
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
مصر.. الإعدام لعراقي استأجر عاطلا لاغتصاب زوجته.. فقتلها مصر.. الإعدام لعراقي استأجر عاطلا لاغتصاب زوجته.. فقتلها
السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق "توكلنا"
14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة 14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
قبل أن تذهب
كائنات حية تواجه خطر الانقراض بسبب التغير المناخي
كائنات حية تواجه خطر الانقراض بسبب التغير المناخي
اكتشف المزيد