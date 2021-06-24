قيمة صادرات النفط السعودية ترتفع بأكثر من الضعف في أبريل

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة صادرات السعودية النفطية بواقع 27 مليار ريال أو ما يعادل 109.1% في أبريل المنصرم، فيما زادت صادرات المملكة غير النفطية 46.3% في نفس الفترة من عام 2021، لترتفع إلى 19.6 مليار ريال.

وارتفعت الواردات التجارية للسعودية بـ 17.4% (7.3 مليار ريال) على أساس سنوي في أبريل 2021.

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وفي مقابلة مع "العربية"، أمس الأربعاء، قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إن المملكة تستهدف تحقيق نمو كبير في الصادرات غير النفطية، لتصبح مساهمة الصادرات غير النفطية أكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وكشف فيصل بن سعد البداح، في مقابلة مع "العربية"، أنه منذ إطلاق برنامج "صنع في السعودية" في 28 مارس الماضي، تقدمت أكثر من 1250 شركة سعودية للتسجيل في البرنامج حتى الآن.

وأوضح البداح أن الصناعات الطبية السعودية تشهد تميزاً كبيراً، ويبلغ حجم القطاع حالياً 34 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة الصادرات 1.5 مليار ريال.