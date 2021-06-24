.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قيمة صادرات النفط السعودية ترتفع بأكثر من الضعف في أبريل

نفط السعودية
نفط السعودية
اقتصاد السعودية

قيمة صادرات النفط السعودية ترتفع بأكثر من الضعف في أبريل

بواقع 27 مليار ريال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة صادرات السعودية النفطية بواقع 27 مليار ريال أو ما يعادل 109.1% في أبريل المنصرم، فيما زادت صادرات المملكة غير النفطية 46.3% في نفس الفترة من عام 2021، لترتفع إلى 19.6 مليار ريال.

وارتفعت الواردات التجارية للسعودية بـ 17.4% (7.3 مليار ريال) على أساس سنوي في أبريل 2021.

وفي مقابلة مع "العربية"، أمس الأربعاء، قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إن المملكة تستهدف تحقيق نمو كبير في الصادرات غير النفطية، لتصبح مساهمة الصادرات غير النفطية أكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وكشف فيصل بن سعد البداح، في مقابلة مع "العربية"، أنه منذ إطلاق برنامج "صنع في السعودية" في 28 مارس الماضي، تقدمت أكثر من 1250 شركة سعودية للتسجيل في البرنامج حتى الآن.

وأوضح البداح أن الصناعات الطبية السعودية تشهد تميزاً كبيراً، ويبلغ حجم القطاع حالياً 34 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة الصادرات 1.5 مليار ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكناً تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكناً
"دلتا بلاس" متحور آخر من كورونا يظهر.. فهل هو أخطر؟
الأكثر قراءة
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ المحكمة تتهم شرطياً بقتل مهاجم اتحاد جدة السابق بالخطأ
سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب سلطنة عمان تعرض منح إقامة 10 سنوات للمستثمرين الأجانب
تقرير أممي: إعدام نحو 267 شخصا.. وطهران تتحدث عن 91 فقط تقرير أممي: إعدام نحو 267 شخصا.. وطهران تتحدث عن 91 فقط
بدء تحقيق أميركي في صلة حالات نادرة لالتهاب القلب بلقاحي فايزر وموديرنا بدء تحقيق أميركي في صلة حالات نادرة لالتهاب القلب بلقاحي فايزر وموديرنا
وزير الدفاع الروسي: نتوقع حربا أهلية في أفغانستان بعد انسحاب الناتو وزير الدفاع الروسي: نتوقع حربا أهلية في أفغانستان بعد انسحاب الناتو
قبل أن تذهب
المعارضة التونسية تضغط لإسقاط المشيشي.. والغنوشي يناور لتحجيم الرئاسة
المعارضة التونسية تضغط لإسقاط المشيشي.. والغنوشي يناور لتحجيم الرئاسة
اكتشف المزيد