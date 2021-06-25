.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

النفط يستعد لمكاسب أسبوعية جديدة مع تحول الأنظار صوب "أوبك+"

حقل نفط بحري
حقل نفط بحري
أسعار النفط

النفط يستعد لمكاسب أسبوعية جديدة مع تحول الأنظار صوب "أوبك+"

برنت سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يتجه النفط إلى خامس صعود أسبوعي، ما يشكل أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر، مع تقلص المخزونات وتشديد السوق قبل اجتماع "أوبك+" الذي سينظر في ضخ المزيد من النفط الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك بأكثر من 2% هذا الأسبوع، بينما سجل خام برنت القياسي العالمي أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وأغلق خام برنت جلسة أمس الخميس مرتفعاً 0.5% إلى 75.56 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 75.78 دولار. وصعد الخام الأميركي إلى 73.30 دولار للبرميل، بعدما سجل أعلى مستوى في الجلسة عند 73.61 دولار في وقت سابق.

بعد أشهر من المفاوضات الشاقة.. بايدن ينتزع اتفاقاً حول خطة البنى التحتية اقتصاد اقتصاد أميركا بعد أشهر من المفاوضات الشاقة.. بايدن ينتزع اتفاقاً حول خطة البنى التحتية

ومن المقرر أن يجتمع التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، في 1 يوليو، وينتظر على نطاق واسع إحياء المزيد من الإنتاج في أغسطس، وفقًا لمسح أجرته "بلومبرغ". ويقول مندوبون من التحالف إن المناقشات جارية بالفعل.

يؤدي الانتعاش في استهلاك الوقود في المناطق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا إلى استنزاف المخزونات بسرعة، مع إشارة إلى احتمال وصول خام برنت القياسي إلى 100 دولار للبرميل مرة أخرى. كما يتضاءل احتمال زيادة وشيكة للنفط الإيراني مع استمرار المحادثات لإحياء اتفاق نووي.

قال هووي لي، الخبير الاقتصادي في شركة Oversea-Chinese Banking Corp في سنغافورة: "كان تعافي الطلب سريعًا وهناك ضغوط على أوبك+ للإفراج عن المزيد من البراميل، وإلا فقد نرى 80 دولارًا للبرميل بحلول الشهر المقبل"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

وتدرس روسيا تقديم اقتراح بأن تزيد "أوبك+" الإنتاج، ويقول المندوبون إن الزيادة تجري مناقشتها بشكل غير رسمي.

وكان متوسط ​​الزيادة التي توقعها المحللون حوالي 550 ألف برميل يوميًا، أي بالكاد ربع عجز العرض العالمي الذي توقعه التحالف خلال أغسطس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فضيحة تطال وزيرا بريطانيا.. صور خادشة مع مساعدته فضيحة تطال وزيرا بريطانيا.. صور خادشة مع مساعدته
فيديو لما سمعته ممثلة الأمم المتحدة ببيت ناشط عراقي قتيل فيديو لما سمعته ممثلة الأمم المتحدة ببيت ناشط عراقي قتيل
الأكثر قراءة
فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما فتاة التيك توك التي شغلت مصر.. محاميها يكشف تطورا مهما
المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا المذيع الإخواني معتز مطر يعلن وقف بث برنامجه على مواقع التواصل بطلب من تركيا
كورونا اختفى أثره تماماً من هذه الدول ولم يعد له وجود كورونا اختفى أثره تماماً من هذه الدول ولم يعد له وجود
لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير لن تصدق.. 7 أطعمة شهيرة تخفي سكراً أكثر ما تتخيله بكثير
للمطعمين فقط.. بشرى سارة جداً قد تقلب الموازين! للمطعمين فقط.. بشرى سارة جداً قد تقلب الموازين!
حادث مأساوي في نجران.. تفاصيل دهس توأم سعودي في متنزه حادث مأساوي في نجران.. تفاصيل دهس توأم سعودي في متنزه
قبل أن تذهب
ظهور السائحين مجددًا.. هل بدأ قطاع السياحة في مصر مرحلة التعافي؟
ظهور السائحين مجددًا.. هل بدأ قطاع السياحة في مصر مرحلة التعافي؟
اكتشف المزيد