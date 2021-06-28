إعلام عراقي: حريق ضخم في شركة نفط الجنوب في البصرة

أفادت وسائل إعلام عراقية محلية باندلاع حريق ضخم في شركة نفط الجنوب في البصرة.

وقال مصدر أمني، اليوم الاثنين، إن "حريقاً ضخماً اندلع في مقر سرية شرطة نفط البصرة الملاصق لمبنى شركة النفط".

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وأضاف أن الحريق وقع في 4 كرفانات تابعة لمقر شرطة النفط، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث بعد تمكن فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق بشكل كامل، بحسب وسائل إعلام محلية.

كان إحسان عبدالجبار وزير النفط العراقي كشف مؤخرا مضي وزارة النفط بتنفيذ المشاريع الكبرى في مجال استثمار الغاز ومشاريع التكرير، التي تعمل على تنفيذها بالجهد الوطني أو التعاون مع الشركات العالمية.

وشدد الوزير عبدالجبار، على ضرورة تطوير العمل في شركة غاز البصرة من خلال استثمار كل الإمكانات لزيادة الإنتاج لتوفير الوقود الغازي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، عن توقيع عقد لحفر 96 بئراً نفطياً جديداً في حقل "غرب القرنة 1" جنوب البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أن وزير النفط إحسان عبدالجبار أشرف على توقيع عقد حفر الآبار بين شركة نفط البصرة المملوكة للوزارة والمقاول المشرف على الحقل شركة "إكسون موبيل" من جهة، وشركة "شلمبرجر العالمية" من جهة أخرى.

وأوضح أن العقد سيسهم بإضافة 200 ألف برميل نفط يومياً لإنتاج الحقل في غضون السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة الحقل كونه من الحقول العملاقة الواعدة.