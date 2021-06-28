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الكويت.. تعيين استشاري لطرح مشاريع إنتاج الكهرباء بالمرحلة الثالثة في مجمع الشقايا

الكهرباء في الكويت
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اقتصاد الكويت

الكويت.. تعيين استشاري لطرح مشاريع إنتاج الكهرباء بالمرحلة الثالثة في مجمع الشقايا

بمصادر الطاقة المتجددة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت مديرة الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية فضيلة الحسن، إن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية على تعيين جهة استشارية تتولى دراسة وطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء بمصادر الطاقة المتجددة.

وأضافت الحسن أن أبرز المشاريع المستقبلية في مجال الطاقة البديلة حاليا تتمثل في مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية والمرحلة الثالثة بمشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة التي من المزمع أن تنتج نحو 3000 ميغاوات.

وأشارت إلى أن الهيئة تعكف على دمج دراسة المشروعين من قبل جهة استشارية واحدة، نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

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وأوضحت أن المشروع حاليا في مرحلة تعيين الجهة الاستشارية التي ستتولى إعداد الدراسات والوثائق وطرحه وفقا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 وتعديلاته بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

وعن آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتداعياتها على الجداول الزمنية لمشاريع الهيئة أفادت الحسن أن آثار الجائحة تزامنت مع تنفيذ أحد المشروعات التنموية المبرم بشأنها عقد شراكة مع أحد الجهات العامة.

وأضافت أنه تم التعامل مع المعوقات التي واجهته واعترضت سير تنفيذه وأهمها العمالة اللازمة لتنفيذ المشروع في حين كانت المشاريع الأخرى في مرحلة التحضير للدارسة وإعداد الوثائق.

وعن مشروع محطة الزور التي أصبحت شركة مساهمة قالت إن هذا المشروع يعد باكورة المشاريع التي تم طرحه وفقا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 وتعديلاته بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وكذلك أول مشروع يتم تأسيس شركة مساهمة عامة له تم من خلاله أول اكتتاب عام للمواطنين في مشروع تنموي لإنتاج الطاقة الكهربائية.

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