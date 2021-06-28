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هل تتجه أوبك بلس لزيادة الإنتاج في اجتماع الخميس؟

أوبك بلس

هل تتجه أوبك بلس لزيادة الإنتاج في اجتماع الخميس؟

الدول الأعضاء في أوبك بلس رفعت الإنتاج بـ 2.1 مليون برميل يوميا بين مايو ويوليو

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دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا.

وتترقب الأسواق اجتماع أوبك بلس في الأول من يوليو، حيث من المتوقع رفع الإنتاج بما يتراوح بين 500 ألف و550 ألف برميل يوميا ابتداء من أغسطس.

مع ذلك، فإن هذه الزيادة، بالكاد تمثل ربع العجز العالمي الذي تتوقعه أوبك+ في أغسطس.

يشار إلى أن الدول الأعضاء في أوبك بلس قد رفعت الإنتاج بمليونين ومئة الف برميل يوميا بين مايو ويوليو.

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وفي هذا الإطار، قال نايف الدندني خبير في استراتيجيات الطاقة إن شبه مؤكد أن تتجه أوبك بلس لإقرار زيادة الإنتاج في أغسطس.

ومع ذلك فإن حجم الزيادة هو مثار تساؤل، إذ إن السعودية وباقي قيادات أوبك بلس تتوخى الحذر بصورة كبيرة، وبالتالي فإن الزيادة لن تكون كبير، وفقا للدندني في حديثه مع العربية.

وأوضح أن هناك فائضاً في الإنتاج وسعة إنتاجية موجودة تقدر بنحو 6 ملايين برميل بدون الزيادة التي من المتوقع إقرارها في اجتماع الخميس المقبل.

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