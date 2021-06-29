.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الجزائر تتوقع وصول إيرادات النفط والغاز إلى 30 مليار دولار هذا العام

سوناطراك
شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك
اقتصاد الجزائر

الجزائر تتوقع وصول إيرادات النفط والغاز إلى 30 مليار دولار هذا العام

إذا ظلت أسعار الخام بين 65-75 دولارا للبرميل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع أن تصل إيراداتها من مبيعات النفط والغاز إلى ‭‭30‬‬ مليار دولار في عام ‭‭2021‬‬ إذا ظلت أسعار الخام بين 65-75 دولارا للبرميل.

وأضاف حكار أن إجمالي إيرادات الجزائر من مبيعات النفط والغاز بلغت 12.6 مليار دولار في أول خمسة أشهر من 2021 مقابل 8.1 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، نقلاً عن رويترز.

كانت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة، قد توقعت زيادة في الإنتاج والمبيعات في 2021.

قبل موته.. المبتكر الشهير "جون مكافي" أسس مزرعة سرية لتعدين بيتكوين قصص اقتصادية بيتكوين قبل موته.. المبتكر الشهير "جون مكافي" أسس مزرعة سرية لتعدين بيتكوين

وقال توفيق حكار في تصريحات سابقة: "سنة 2021 ستشهد في مجال النشاطات العملياتية نموا في الإنتاج والمبيعات".

وقال إن الشركة ستبقي الصادرات السنوية فوق 90 مليون طن من المكافئ البترولي مع بدء الإنتاج من حقول جديدة في جنوب غرب وجنوب شرق البلاد.

وأضاف أن برنامج الاستثمار "الخماسي" لسوناطراك سيرتفع إلى 40 مليار دولار، 51% منها بالدينار الجزائري، بحسب ما ورد في "رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر سار لمستخدمي سناب شات.. مشكلة التحديث الجديد خبر سار لمستخدمي سناب شات.. مشكلة التحديث الجديد "حلّت"
بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون
الأكثر قراءة
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين مشهد يدمي القلب.. تونسي يلفظ أنفاسه وهو يستجدي جرعة أكسجين
جبهة تحرير تيغراي تدخل عاصمة الإقليم بعد فرار حكومة إثيوبيا جبهة تحرير تيغراي تدخل عاصمة الإقليم بعد فرار حكومة إثيوبيا
بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
تسجيل مسرب ورد قاطع من المطربة.. ماذا حدث لشيرين وزوجها؟ تسجيل مسرب ورد قاطع من المطربة.. ماذا حدث لشيرين وزوجها؟
قبل أن تذهب
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
لتعزيز المناعة وطرد التوتر.. ماذا تعرف عن "حمام الثلج"؟
اكتشف المزيد