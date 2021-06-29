الجزائر تتوقع وصول إيرادات النفط والغاز إلى 30 مليار دولار هذا العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع أن تصل إيراداتها من مبيعات النفط والغاز إلى ‭‭30‬‬ مليار دولار في عام ‭‭2021‬‬ إذا ظلت أسعار الخام بين 65-75 دولارا للبرميل.

وأضاف حكار أن إجمالي إيرادات الجزائر من مبيعات النفط والغاز بلغت 12.6 مليار دولار في أول خمسة أشهر من 2021 مقابل 8.1 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام، نقلاً عن رويترز.

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كانت شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة، قد توقعت زيادة في الإنتاج والمبيعات في 2021.

وقال توفيق حكار في تصريحات سابقة: "سنة 2021 ستشهد في مجال النشاطات العملياتية نموا في الإنتاج والمبيعات".

وقال إن الشركة ستبقي الصادرات السنوية فوق 90 مليون طن من المكافئ البترولي مع بدء الإنتاج من حقول جديدة في جنوب غرب وجنوب شرق البلاد.

وأضاف أن برنامج الاستثمار "الخماسي" لسوناطراك سيرتفع إلى 40 مليار دولار، 51% منها بالدينار الجزائري، بحسب ما ورد في "رويترز".