المتوسط الشهري لخام "أوبك" يتخطى 71 دولارا للبرميل خلال يونيو

تخطى المتوسط الشهري لسعر خامات "أوبك" خلال شهر يونيو 2021 حاجز 71 دولارا للبرميل كما كان متوقعا، ووصل إلى 71.63 دولار للبرميل بنمو نسبته 7.1% مقارنة مع شهر مايو من العام ذاته وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وحسب توقعات المنظمة، ترافق المستوى السعري الشهري الجديد مع ارتفاع المتوسط السنوي لسعر خامات أوبك إلى مستوى 63.61 دولار للبرميل خلال عام 2021، بزيادة نسبتها 53.4% بالمقارنة مع عام 2020.

مادة اعلانية

وجاءت القفزات السعرية الجديدة لأسعار النفط على اختلاف تصنيفاته في السوق العالمي وسط ترقب المستثمرين للنتائج التي سيسفر عنها الاجتماع الوزاري الثامن عشر لدول "أوبك +" المُقرر عقده يوم الخميس المقبل والذي يتزامن أيضا مع توقعات بنمو الطلب العالمي على الذهب الأسو د، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكانت أسعار النفط الخام تلقت دعماً من الانتعاش السريع والملحوظ في أسواق الطاقة الرئيسية مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والصين تزامناً مع تسارع وتيرة حملات التطعيمات وإعادة فتح الاقتصادات ورفع المزيد من القيود المرتبطة بتلك الجائحة.

يشار إلى أن أسعار النفط الخام سجلت مكاسب أسبوعية هي الخامسة لها على التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الأسبوع الماضي حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ 76.18 دولار للبرميل عند التسوية.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 3.4% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، ليتحدد سعر التسوية عند 74.05 دولار للبرميل.