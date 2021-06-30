.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ارتفاع أرباح قطر للبترول 36% إلى 5 مليارات دولار بالربع الأول

قطر للبترول
قطر للبترول
اقتصاد قطر

ارتفاع أرباح قطر للبترول 36% إلى 5 مليارات دولار بالربع الأول

رغم التراجع الطفيف للإيرادات في الربع الأول

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت نشرة طرح سندات اطلعت عليها رويترز أن قطر للبترول، وهي واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، حققت أرباحا 18.1 مليار ريال قطري (4.90 مليار دولار) في الربع الأول من 2021، ارتفاعا من 13.3 مليار ريال قبل عام.

وارتفعت الأرباح 36% رغم تراجع طفيف للإيرادات إلى 24.3 مليار ريال في الربع الأول من 2021 مقارنة مع 24.5 مليار في الربع الأول من 2020.

وذكرت النشرة أنه من المتوقع أن يبلغ الانفاق الرأسمالي للشركة ووحداتها ومشروعاتها المشتركة 300 مليار ريال حتى 2025.

ممثل نيجيريا في أوبك يتوقع رفع إنتاج المنظمة طاقة أوبك ممثل نيجيريا في أوبك يتوقع رفع إنتاج المنظمة

كانت "قطر للبترول"، شركة الطاقة الحكومية، قد بدأت بيع سندات مقومة بالدولار في ما يمكن أن يكون أكبر طرح في الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.

وتصدر "قطر للبترول" سندات دولارية لأول مرة منذ 15 عاماً، في إطار سعيها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الشركة قد تهدف إلى جمع حوالي 10 مليارات دولار.

وطرحت "قطر للبترول" سندات على أربع شرائح تستحق خلال خمس و10 و20 و30 عامًا، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الشهر الماضي بأن قطر للبترول عينت بنوكاً للطرح المزمع للسندات، والذي قالت مصادر إنه قد يجمع ما يصل إلى عشرة مليارات دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
المصائب تتوالى بعد فضيحة هانكوك.. هواتف مسؤولين بخطر المصائب تتوالى بعد فضيحة هانكوك.. هواتف مسؤولين بخطر
في 90 دقيقة.. كمامة تشخص الإصابة بفيروس كورونا في 90 دقيقة.. كمامة تشخص الإصابة بفيروس كورونا
الأكثر قراءة
فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها! فيديو مؤلم.. شابان سحلا سيدة مصرية لخلافات مع جارتها!
بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات بشرى سارة.. هذه اللقاحات توفر مناعة ضد كورونا لسنوات
"قفل الأسنان".. أغرب جهاز في العالم لإنقاص الوزن
بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون بفيديو مع شيرين.. حسام حبيب يقاطع والده ويلوح بالقانون
انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب انتظرها المستخدمون سنوات.. ميزة مهمة جداً من واتساب
قبض أكثر من مليون دولار وندم.. مهرّب كارلوس غصن يتحسّر قبض أكثر من مليون دولار وندم.. مهرّب كارلوس غصن يتحسّر
قبل أن تذهب
رغم مغادرته البيت الأبيض.. استمرار ملاحقة ترمب قضائياً
رغم مغادرته البيت الأبيض.. استمرار ملاحقة ترمب قضائياً
اكتشف المزيد