ارتفاع أرباح قطر للبترول 36% إلى 5 مليارات دولار بالربع الأول

ذكرت نشرة طرح سندات اطلعت عليها رويترز أن قطر للبترول، وهي واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، حققت أرباحا 18.1 مليار ريال قطري (4.90 مليار دولار) في الربع الأول من 2021، ارتفاعا من 13.3 مليار ريال قبل عام.

وارتفعت الأرباح 36% رغم تراجع طفيف للإيرادات إلى 24.3 مليار ريال في الربع الأول من 2021 مقارنة مع 24.5 مليار في الربع الأول من 2020.

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وذكرت النشرة أنه من المتوقع أن يبلغ الانفاق الرأسمالي للشركة ووحداتها ومشروعاتها المشتركة 300 مليار ريال حتى 2025.

كانت "قطر للبترول"، شركة الطاقة الحكومية، قد بدأت بيع سندات مقومة بالدولار في ما يمكن أن يكون أكبر طرح في الأسواق الناشئة هذا العام حتى الآن.

وتصدر "قطر للبترول" سندات دولارية لأول مرة منذ 15 عاماً، في إطار سعيها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الشركة قد تهدف إلى جمع حوالي 10 مليارات دولار.

وطرحت "قطر للبترول" سندات على أربع شرائح تستحق خلال خمس و10 و20 و30 عامًا، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت الشهر الماضي بأن قطر للبترول عينت بنوكاً للطرح المزمع للسندات، والذي قالت مصادر إنه قد يجمع ما يصل إلى عشرة مليارات دولار.