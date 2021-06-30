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ارتفاع سعر البيع الرسمي للخام العماني إلى 71.66 دولار للبرميل

منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
النفط

ارتفاع سعر البيع الرسمي للخام العماني إلى 71.66 دولار للبرميل

سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 71.46 دولار للبرميل في أغسطس

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سنغافورة - رويترز

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أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الأربعاء، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في أغسطس/آب سيرتفع 5.26 دولار إلى 71.66 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي لشحنات أغسطس/آب من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش على مدار يونيو/حزيران لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتفيد الحسابات أن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 71.46 دولار للبرميل في أغسطس/آب، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.20 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

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يُطبق فرق السعر على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني تسليم أغسطس/آب في نهاية يونيو/حزيران لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل أغسطس/آب.

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