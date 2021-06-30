إيران.. 60 ألف عامل يضربون عن العمل في مشاريع مصافي النفط

أضرب نحو 60 ألف عامل عن العمل في مشاريع مصافي النفط الإيرانية، اليوم الأربعاء.

وقبل أسبوع، قالت إيران إن واشنطن وافقت خلال محادثات لإحياء الاتفاق النووي مع طهران على رفع كل عقوبات النفط والشحن المفروضة عليها وشطب أسماء بعض الشخصيات البارزة من قائمة سوداء.

مادة اعلانية

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، مطلع الشهر الجاري، أن حريقا اندلع في مصنع للصلب في محافظة كرمان جنوب إيران صباح أمس الأحد، وهو خامس حريق في البنية التحتية يتم الإبلاغ عنه في نحو أسبوعين.