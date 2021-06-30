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مسح: ارتفاع إنتاج نفط أوبك في يونيو مع تعافي الطلب

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مسح: ارتفاع إنتاج نفط أوبك في يونيو مع تعافي الطلب

بارتفاع 740 ألف برميل يومياً من مايو

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لندن - رويترز

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أظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك النفطي زاد في يونيو/ حزيران، إذ خففت المنظمة قيودا على الإمدادات بموجب اتفاق مع حلفائها وارتفعت صادرات إيران في ظل محادثات بشأن إحياء اتفاقها النووي المبرم مع قوى عالمية.

وخلُص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 13 عضوا، ضخت 26.24 مليون برميل يوميا في يونيو/ حزيران، بارتفاع 740 ألف برميل يوميا من مايو/ أيار. وزاد الإنتاج في كل شهر منذ يونيو/ حزيران 2020 باستثناء فبراير/ شباط.

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وأفاد تقرير سري اطلعت عليه رويترز اليوم الأربعاء، أن لجنة تابعة لأوبك+ حذرت من "عدم يقين كبير" وخطر حدوث اختلال محتمل في سوق النفط العالمية بعد أبريل/نيسان 2022.

كما أظهر التقرير أن اللجنة، المعروفة باسم اللجنة الفنية المشتركة، تتوقع فائضا من النفط بحلول نهاية 2022 بموجب تصورات مختلفة لوضع العرض والطلب في سوق النفط.

كانت رسالة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء، قد أظهرت أن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط ستعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أول يوليو/تموز، بعد يوم واحد من الموعد الذي كان مقررا في السابق.

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