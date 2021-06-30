مصدران: أوبك+ ستناقش تمديد اتفاق النفط لما بعد أبريل

قال مصدران في أوبك+، لرويترز، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع مناقشة أوبك+، تمديدا محتملا لاتفاق إمدادات النفط لما بعد أبريل 2022، في اجتماعها غداً الخميس.

ولم يتضح موقف روسيا من التمديد المحتمل.

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كانت رسالة اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء، قد أظهرت أن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط ستعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أول يوليو/تموز، بعد يوم واحد من الموعد الذي كان مقررا في السابق.

وانتهى أمس اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلس بدون أي توصيات بشأن سياسة إنتاج النفط، وفقا لمصادر.

وقالت إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلس تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2021 عند 6 ملايين برميل يوميا.

وتلقت الآمال في تعاف أوسع نطاقا دفعة بعد أن قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، محمد باركيندو، أمس إنه من المتوقع ارتفاع الطلب 6 ملايين برميل يوميا في 2021، فيما سيشهد النصف الثاني من العام منها 5 ملايين برميل.

وعرض توقعاته خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+، التحالف المكون من أعضاء أوبك بجانب روسيا ومنتجين آخرين.