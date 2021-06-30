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وزير النفط الكويتي: توزيع اللقاحات يساعد آفاق الطلب على الخام

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النفط

وزير النفط الكويتي: توزيع اللقاحات يساعد آفاق الطلب على الخام

واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء سلسلة المكاسب المحدودة

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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أبدى وزير النفط الكويتي محمد الفارس، اليوم الأربعاء، تفاؤله بشأن الطلب العالمي على النفط في الوقت الذي تتعافى فيه الاقتصادات من تأثير الجائحة.

وقال الوزير في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الحكومية، قبل اجتماع لكبار منتجي الخام العالميين "توسع الدول في التطعيم ضد فيروس كورونا ساهم في تعزيز توقعات النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى والناشئة بالتزامن مع عودة تدريجية للحركة والتنقل والسفر في العديد من بلدان العالم مما يعزز ويزيد الطلب العالمي على النفط".

واصلت أسعار النفط اليوم الأربعاء سلسلة المكاسب المحدودة التي حققتها في اليوم السابق بعد تقرير للقطاع أظهر انخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، مما طغى على مخاوف المتعاملين والمستثمرين حيال قيود على النقل في بعض الدول مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.

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وتلقت الآمال في تعاف أوسع نطاقا دفعة بعد أن قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، محمد باركيندو، أمس إنه من المتوقع ارتفاع الطلب 6 ملايين برميل يوميا في 2021، فيما سيشهد النصف الثاني من العام منها 5 ملايين برميل.

وعرض توقعاته خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+، التحالف المكون من أعضاء أوبك بجانب روسيا ومنتجين آخرين.

وكتب محللو غولدمان ساكس في مذكرة "في نهاية المطاف، ستكون ثمة حاجة للمزيد من إمدادات أوبك+ لموازنة سوق النفط بحلول 2022‭‬".

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