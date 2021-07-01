اتفاقية شراكة لتأسيس أول مركز للبتروكيماويات في السعودية

أعلنت ميرسك السعودية، إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية المتكاملة للحاويات، عن دخولها في شراكة استراتيجية مع ميناء الملك عبدالله، وهو أول ميناء في الشرق الأوسط يمتلكه، ويطوره، ويديره القطاع الخاص بالكامل، وهو ما سيسهم في تعزيز القدرات اللوجستية للمملكة من خلال إضافة أحدث الخدمات والتقنيات إلى عروض الميناء.

وأضافت "ميرسك" في بيان، أن الكيانين قاما بتوقيع اتفاقية لإنشاء مركز ميرسك للخدمات اللوجستية المتكاملة، وهو منطقة تخزين وخدمات للبضائع بغرض الشحن، سيعمل على توفير حلول لوجستية شاملة لصالح مصدري البتروكيماويات المحليين.

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وفي تعليق له، قال العضو المنتدب لشركة ميرسك السعودية محمد شهاب: "يعتبر مركز ميرسك للخدمات اللوجستية المتكاملة في ميناء الملك عبدالله علامة فارقة في مسيرتنا لتوفير الحلول اللوجستية المتكاملة في المملكة، ويأتي إطلاق المركز بقدرته على التعامل مع ناقلات متعددة لمصدري البتروكيماويات تأكيدا على التزامنا بخدمة النشاط التجاري في المملكة وتبسيط سلاسل التوريد لعملائنا".

وأضاف شهاب أن "ميرسك" ستقوم بدمج الخدمات اللوجستية وتزويد عملائها بإمكانية الوصول إلى حلول متعددة من خلال نافذة واحدة، والتي من شأنها أن تقلل من التحديات التي تواجه سلاسل التوريد.

وتابع: "نحن متحمسون حقاً لتطبيق استراتيجيتنا، ونتطلع إلى خدمة المزيد والمزيد من العملاء في المستقبل".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، جاي نيو: "تعتبر الشراكة الاستراتيجية بين شركة ميرسك وميناء الملك عبدالله خطوة مهمة في رفع كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، وتعزيز قدراتنا في مجال التجارة والخدمات اللوجستية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. ونحن سعداء بالدخول في شراكة مع شركة الخدمات اللوجستية المتكاملة للحاويات الرائدة في العالم، لإنشاء أول مركز بتروكيماويات لها في المملكة".

وأضاف نيو: "إننا على ثقة من أن هذه الشراكة ستعزز بشكلٍ كبيرٍ القدرات التشغيلية المتميزة للميناء من خلال تمكيننا من تقديم خدمات متطورة بسلاسة، في ظل تحديات الوضع الاقتصادي الراهن وما تشهده هذه الصناعة من تغيرات سريعة".

تقليص التكلفة والمدة الزمنية

وأشار إلى أن هذا المركز سيساعد المصدّرين لدينا على تحقيق وفورات كبيرة من حيث تقليص المدة الزمنية وخفض التكلفة، فضلاً عن تقليل المخاطر بشكلٍ كبير، وهو ما سيكون له الدور في تقديم أفضل الخدمات للعملاء الدوليين".

ومن المنتظر أن يغطي مركز ميرسك للخدمات اللوجستية المتكاملة في ميناء الملك عبدالله المتطلبات اللوجستية الهامة للمصدّرين ممن لديهم إمكانية الوصول إلى حلول ميرسك، مثل الحركة البرية للبضائع والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية للمحيطات.

وسيكون المركز بمثابة الحل المركزي لسلسلة التوريد، بشكل أساسي لمصدري البتروكيماويات في المملكة، وذلك من خلال المساحة الكبيرة المخصصة لمناولة وتخزين البضائع، كما سيلعب المركز دوراً مهماً في تمكين مناولة ورص ونقل الطلبيات.

رفع أداء القطاع

ويعد إنشاء المركز جزءًا من مبادرة كبرى تهدف إلى زيادة كفاءة الأداء والقدرة التنافسية لقطاع الخدمات اللوجستية في المملكة، كما أنه يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تشمل تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي كبير يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتحسين تصنيف المملكة العالمي على مؤشر الأداء اللوجستي من 49 إلى 25.

ويقع المركز على بعد كيلومترين من ساحة المحطة وبجوار منطقة التفتيش الجمركي مباشرةً، وسوف يفيد الموقع الاستراتيجي لهذا المركز المُصدّرين بشكلٍ كبيرٍ من خلال توفير الوقت.

وأصبح بإمكان المصدرين من المركز الصناعي في ينبع الآن الاستفادة من الزمن بقطع مسافة 200 كيلومتر فقط للتحميل على السفن، مقارنة بحوالي 350 كيلومتراً إلى مدينة جدة في السابق.

وسيساهم هذا أيضًا في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال خفض الانبعاثات، كما سيقلل إنشاء المركز المدة الزمنية من تلقي الحجز حتى تحميل المواد في السفينة لمدة 6 إلى 8 أيام، مقارنة بالمدة السابقة والتي كانت تتراوح بين 14 و18 يوماً، وبالتالي تقليل الوقت المستغرق، وزيادة الكفاءة، وتحسين الميزة التنافسية من خلال خفض تكاليف الخدمات اللوجستية.

ووفق البيان، ستقوم شركة "ميرسك" مبدئياً بالاستثمار في مساحة تخزين تبلغ 100 ألف متر مربع، وذلك خلال العامين الأولين من العمليات في المركز.

وتوقع البيان أن يصل الإنتاج السنوي إلى مليون طن متري بحلول العام الثالث مع نمو الطلب من المصدرين على مر السنين.

ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، ثاني أعلى الموانئ كفاءة في العالم بحسب تصنيف البنك الدولي خلال عام 2020، كما جاء ضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم، بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية.