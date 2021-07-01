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واردات أميركا من النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ عام مع دخول موسم الصيف

نفط أميركا
منشأة نفط أميركية
النفط

واردات أميركا من النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ عام مع دخول موسم الصيف

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العربية.نت

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ارتفعت الواردات الأميركية من الخام الثقيل عالي الكبريت إلى أعلى مستوى منذ عام، مع زيادة إنتاج المصافي لتلبية ارتفاع الطلب في موسم الصيف.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الشركات الأميركية رفعت معدلات التكرير إلى مستويات ما قبل الجائحة، لتصل إلى 93% من القدرة الإجمالية.

واستقر إنتاج الخام الأميركي عند 11 مليون برميل يوميا، ليظل دون الذروة التي سجلها قبل الجائحة والتي بلغت نحو 13 مليون برميل يوميا.

وتوقع المحللون ارتفاع الشحنات من السعودية إلى الولايات المتحدة إلى 12.4 مليون برميل في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2020.

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