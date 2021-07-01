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ترقّب زيادة طفيفة في إنتاج النفط خلال قمة "أوبك+"

The OPEC logo pictured ahead of an informal meeting between members of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) in Algiers, Algeria, September 28, 2016. (File photo: Reuters)
أوبك
النفط

ترقّب زيادة طفيفة في إنتاج النفط خلال قمة "أوبك+"

لتغطية الطلب

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لندن - فرانس برس

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تجتمع الدول المنضوية في تحالف "أوبك+" لمنتجي النفط، اليوم الخميس، ويتوقع أن تتفق على زيادة الإنتاج في آب/أغسطس لتغطية الطلب والحد من ارتفاع أسعار الخام.

وعادت أسعار الخام إلى المستويات التي سجّلت آخر مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو أمر يدعم عادة الآراء المؤيدة لزيادة الإنتاج.

وسينطلق الاجتماع بمؤتمر عبر الإنترنت تعقده الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش.

مسح: ارتفاع إنتاج نفط أوبك في يونيو مع تعافي الطلب طاقة أوبك مسح: ارتفاع إنتاج نفط أوبك في يونيو مع تعافي الطلب

وبعد أربع ساعات، ستنضم إليها الدول العشر المنتجة للنفط بقيادة روسيا، والتي تشكّل مع أعضاء أوبك ما يعرف بتحالف "أوبك+".

خفض التحالف طوعاً منذ 2016 إنتاج النفط للمحافظة على استقرار الأسعار، خصوصا منذ قلّص وباء "كوفيد" العام الماضي الطلب العالمي على النفط.

ومنذ نيسان/أبريل 2020، تُركت ملايين براميل الخام جانبا بشكل متعمّد، وهي استراتيجية حكيمة يشير المحلل لدى "بي في إم" ستيفن برينوك إلى أنها "كانت صحيحة تماما حتى الآن".

وبعد تراجعها في بداية انتشار كوفيد، انتعشت أسعار النفط لتبلغ حوالي 75 دولارا للبرميل لعقدي برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط الأبرز.

ويتوقع المتعاملون بالنفط بالتالي أن يحافظ "أوبك+" على استراتيجيته الإجمالية بينما يتطلع كثيرون إلى زيادة طفيفة تبلغ حوالي 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس.

وسيعني ذلك ضرورة إقناع روسيا، في وقت تسعى موسكو إلى المحافظة على حصتها في السوق، كما أنها ترغب أيضا ببيع مزيد من النفط لدعم اقتصادها الغني بالموارد.

وتستفيد دول "أوبك+" بالفعل من زيادة الأسعار، لكن في حال ارتفاعها بدرجة كبيرة، فسيشجع ذلك المنافسين على اللجوء إلى موارد غير مشمولة في حصص الإنتاج التي يفرضها التحالف.

مخاطر متحور "دلتا"

قال المحلل لدى "كوميرزبنك" يوجين واينبرغ: "يبدو أن هناك نقصاً في الاتفاق بين الدولتين الرئيسيتين في التحالف، روسيا والمملكة العربية السعودية، بشأن ما إذا كان ينبغي زيادة الإنتاج في آب/أغسطس. وإذا كان الأمر كذلك، فما هو المقدار".

وعلى الرغم من أن روسيا تريد ضخ المزيد من النفط، فإن تفشي متحورة "دلتا" يمكن أن يحد من الطلب في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك روسيا نفسها.

والخميس، سجلت البلاد عددا قياسيا من الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 لليوم الثالث على التوالي. وأدى انتشار متحور "دلتا" شديد العدوى إلى فرض قيود جديدة في أستراليا وجنوب إفريقيا وتايلاند.

وعليه، تحدث الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو عن "الشكوك العالقة" التي تخيم على أسواق النفط أثناء ترؤسه اجتماعا فنيا الثلاثاء للتحضير للقمة.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، تجتمع دول "أوبك+" كل شهر لمعايرة استراتيجيتها بأكبر قدر ممكن مع ما يستجد من تطورات.

عين على إيران

كما أنهم يتابعون التطورات السياسية المتعلقة بإيران، العضو في المنظمة.

وتخضع طهران لحظر تقوده الولايات المتحدة يعيق قطاعها النفطي في حين تحاول المحادثات إنقاذ الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015، ما قد يسمح لإيران في النهاية بزيادة صادراتها بدرجة كبيرة. ومن المرجح أن يجبر ذلك منتجي النفط الرئيسيين الآخرين على تعديل مستويات إنتاجهم.

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