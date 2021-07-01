زيادة متوسط سعر خام دبي لـ71.57 دولار للبرميل في يونيو

قالت ثلاثة مصادر بالسوق، اليوم الخميس، إن سعر خام دبي القياسي للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في يونيو/حزيران إلى 71.573 دولار للبرميل في المتوسط.

ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر بعلاوات أو خصومات مقارنة مع هذه المتوسطات.

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غيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

وتشمل البيانات التالية المتوسطات الشهرية لخامي دبي وسلطنة عمان في يونيو كما تعرضها "بلاتس".

خام بلاتس دبي ارتفع 5.25 دولار إلى 71.573 دولار

خام عمان ارتفع 5.32 دولار إلى 66.38 دولار

متوسط بلاتس عمان/دبي ارتفع 5.29 دولار إلى 66.34 دولار

متوسط بلاتس دبي/عمان ببورصة دبي للطاقة ارتفع 5.26 دولار إلى 66.35 دولار.