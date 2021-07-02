النفط يقفز فوق 75 دولاراً مع تأجيل اجتماع "أوبك+" بحثاً عن توافق حول رفع الإنتاج

حافظ النفط على مكاسبه المسائية، بعد أن أدى عدم توافق داخل "أوبك+" إلى تأخير اتخاذ قرار طال انتظاره بشأن رفع مستويات الإنتاج، وسط توقعات بارتفاع تضخمي في الأسعار إذا لم تتمكن المجموعة من التوصل إلى اتفاق.

وتم تداول العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك فوق 75 دولارًا بعد أن قفزت بنسبة 2.4% يوم أمس الخميس، فيما قلص الفجوة بينه وبين خام برنت القياسي العالمي الذي يتداول عند نفس المستويات.

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واضطر تحالف "أوبك+" إلى تأجيل اتخاذ قرار بشأن الإنتاج بعد أن عارضت الإمارات العربية المتحدة الصفقة، وفق ما نقلته "بلومبرغ". وقد يؤدي الخلاف في النهاية إلى عدم زيادة "أوبك+" للإمدادات، وفقًا لأحد المندوبين.

وبدا أن التحالف لديه اتفاق من حيث المبدأ على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر، لتلبية الطلب المتزايد مع تعافي الاقتصادات من الوباء.

ويجتمع وزراء "أوبك+" مجددًا اليوم الجمعة، حيث تبقى السوق في حالة من عدم اليقين.

وإذا لم تتمكن "أوبك+" من التوصل إلى اتفاق، فهذا يزيد من احتمالية ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي. وكان النفط قد أنهى أفضل نصف سنوي له منذ عام 2009 حيث تجاوز الانتعاش السريع في الطلب على الطاقة في الاقتصادات الكبرى استجابة العرض.

وقال Citigroup في مذكرة إنه يتوقع أن تظل السوق في عجز عميق هذا الربع حتى بعد احتساب زيادة في الإنتاج من "أوبك+".

كشف مندوبون لوكالة "بلومبرغ" أن الإمارات العربية المتحدة قالت إنها لن تقدم دعمها للاتفاق إلا إذا تم رفع خط الأساس لتخفيضاتها بشكل كبير، طالبين عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات كانت خاصة. ويتم قياس التخفيضات في البلاد من نقطة البداية في عام 2018، والتي حددت قدرتها القصوى عند 3.168 مليون برميل يوميًا. لكن مشاريع التوسع منذ ذلك الحين رفعت هذا الرقم إلى نحو أربعة ملايين برميل، مما يعكس أن السعة الجديدة في خط الأساس الخاص بها يمكن أن تسمح لها بضخ مئات الآلاف من البراميل يوميًا من النفط الخام الإضافي.

وقال نيل بيفريدج، كبير المحللين في سانفورد سي بيرنشتاين في هونغ كونغ، في مقابلة تلفزيونية مع "بلومبرغ"، إن "أوبك+" من المرجح أن تتفق اليوم الجمعة على استعادة المزيد من الإنتاج.

وأضاف: "نتوقع زيادة 400 ألف برميل يوميا بشكل شهري خلال الفترة المتبقية من العام فقط للحفاظ على توازن الأسواق"، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولارًا للبرميل قريبًا.