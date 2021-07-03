.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق يعلن منح مشروع مصفاة ذي قار لشركات صينية

نفط العراق
نفط العراق
النفط

العراق يعلن منح مشروع مصفاة ذي قار لشركات صينية

المصفاة تضم وحدات إنتاجية متكاملة بطاقة 100 ألف برميل باليوم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، إن العراق منح مشروع تطوير مصفاة ذي قار لكونسورتيوم يضم عددا من الشركات الصينية.

ونقل البيان الرسمي عن وزير النفط إحسان عبد الجبار قوله "المصفاة تضم وحدات إنتاجية متكاملة وسيكون بطاقة 100 ألف برميل باليوم".

وعبر الوزير عن أمله في توقيع العقد هذا الشهر.

استقرت أسعار النفط الجمعة بعد أن استأنف وزراء أوبك+ محادثات بشأن زيادة إنتاج النفط في اليوم التالي لعرقلة الاتفاق، مما قد يؤخر خطط ضخ المزيد من النفط حتى نهاية العام.

وقالت مصادر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، سيجتمعون مرة أخرى. وقد تتقوض الزيادة الكبيرة في الأسعار إذا زادت دول أوبك+ المعروض على النحو الذي تراه مناسبا، في حين تظل التوقعات بوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل، تتزايد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي مفاجآت خرج بها 142 مؤرخاً عن أسوأ وأفضل رئيس أميركي
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
الأكثر قراءة
السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق السعودية: منع السفر إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون إذن مسبق
السعودي السعودي "رشاش" مجرم الثمانينيات.. شهود عيان يحكون قصصه
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون مفاجأة خلف الستار.. الأميرة الراحلة يحيط بها 3 أطفال مجهولون
شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب شاهد مولعا بكلبه يرمي نفسه بمهلكة ليحميه من عضة كلب
الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي الصين تخطط لإنهاء هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
قبل أن تذهب
هكذا تهدد ميليشيا الحوثي حركة الملاحة العالمية
هكذا تهدد ميليشيا الحوثي حركة الملاحة العالمية
اكتشف المزيد