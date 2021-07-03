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لماذا تتزايد التوقعات بوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل؟

حقل الوفرة النفطي مناسبة
عمال بمنشأة نفطية
أسعار النفط

لماذا تتزايد التوقعات بوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل؟

النفط يستقر مع إحجام المستثمرين في ظل تأزم محادثات أوبك+

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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استقرت أسعار النفط الجمعة بعد أن استأنف وزراء أوبك+ محادثات بشأن زيادة إنتاج النفط في اليوم التالي لعرقلة الاتفاق، مما قد يؤخر خطط ضخ المزيد من النفط حتى نهاية العام.

وقالت مصادر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، سيجتمعون مرة أخرى. وقد تتقوض الزيادة الكبيرة في الأسعار إذا زادت دول أوبك+ المعروض على النحو الذي تراه مناسبا، في حين تظل التوقعات بوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل، تتزايد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا لتبلغ عند التسوية 76.17 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 1.6% يوم الخميس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات لتبلغ عند التسوية 75.16 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 2.4% الخميس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر /تشرين الأول 2018.

ارتفع كلا العقدين القياسيين الخميس بعد أن قالت مصادر في أوبك+ إن المجموعة تهدف إلى زيادة الإنتاج بأقل من المتوقع، ثم تراجعت بعد اخفاق اجتماع اوبك+ بالوصول لاتفاق.

وزادت شركات الطاقة الأميركية حفارات النفط والغاز الطبيعي للمرة الثالثة في أربعة أسابيع.

وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع بواقع خمسة إلى 475 في الأسبوع المنتهي في 2 يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى منذ أبريل /نيسان 2020.

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