مفاجآت في أسواق النفط.. قلق من فشل سياسات التغير المناخي

توقع الخبير النفطي، أنس الحجي في مقابلة مع "العربية" أن يزيد الطلب بصورة أعلى من كل التوقعات بسبب "فشل سياسات التغير المناخي والتلاعب بأرقام الحياد الكربوني".

وأشار إلى أن هذا التباين في التقديرات سيظهر أثره جليا في السنوات المقبلة.

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استقرت أسعار النفط الجمعة بعد أن استأنف وزراء أوبك+ محادثات بشأن زيادة إنتاج النفط في اليوم التالي لعرقلة الاتفاق، مما قد يؤخر خطط ضخ المزيد من النفط حتى نهاية العام.

وقالت مصادر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، سيجتمعون مرة أخرى.

مفاجآت في أسواق #النفط يتوقعها @anasalhajji: الطلب سيكون أعلى من كل التوقعات بسبب "فشل سياسات التغير المناخي والتلاعب بأرقام الحياد الكربوني" في السنوات المقبلة@NaserElTibi#مستقبل_الطاقة pic.twitter.com/gGWOLPLvvC — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) July 3, 2021

وقد تتقوض الزيادة الكبيرة في الأسعار إذا زادت دول أوبك+ المعروض على النحو الذي تراه مناسبا، في حين تظل التوقعات بوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل، تتزايد.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات لتبلغ عند التسوية 75.16 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 2.4% الخميس لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أكتوبر /تشرين الأول 2018.

ارتفع كلا العقدين القياسيين الخميس بعد أن قالت مصادر في أوبك+ إن المجموعة تهدف إلى زيادة الإنتاج بأقل من المتوقع، ثم تراجعت بعد إخفاق اجتماع اوبك+ بالوصول لاتفاق، بحسب "رويترز".

وزادت شركات الطاقة الأميركية حفارات النفط والغاز الطبيعي للمرة الثالثة في أربعة أسابيع.