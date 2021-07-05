رويترز: أوكيو العمانية تدرس بيع وحدتها للحفر

قالت مصادر، إن "أوكيو" -وهي شركة الطاقة الحكومية في عمان، تدرس بيع وحدة الحفر الخاصة بها، أبراج لخدمات الطاقة.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ"رويترز"، إن البيع المحتمل لشركة العمليات الوسيطة جزء من خطة أوسع لتسييل استثمارات تابعة لأوكيو.

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وقال أحد المصادر إن المفاوضات في مرحلة مبكرة وإن "أوكيو" ربما تقرر القيام بتخارج جزئي فحسب من خلال طرح أسهم الشركة في البورصة العمانية.

كان من المقرر أن تتخارج أوكيو من الشركة جزئيا من خلال طرح عام أولي في عام 2015.

وحققت أبراج أرباحا معدلة، قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت حوالي 90 مليون دولار، وفقا للمعلومات الواردة في نشرة سندات أوكيو في أبريل/نيسان التي ذكرت أن أبراج أصل غير أساسي.

وتعتزم "أوكيو" جمع رأس المال عن طريق بيع حصص الأسهم أو طروحات عامة اولية أو بيع وحدات كاملة للمستثمرين.